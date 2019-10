El director de Mossos advierte de que harán "todo lo posible" para evitar nuevos disturbios

Publicado 16/10/2019 20:08:36 CET

Afirma que los cuerpos policiales deben disponer de "todas las herramientas"

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuevo director general de los Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha advertido de que harán "todo lo posible para que no se repita" el capítulo de disturbios vividos el martes en Barcelona tras las manifestaciones por la sentencia del 1-O, que ha considerado intolerables.

"Lo que está claro es que en Barcelona es intolerable que se vuelva a repetir lo que pasó anoche", ha afirmado en una rueda de prensa con el conseller de Interior, Miquel Buch.

Ha explicado que mantiene un dispositivo policial en coordinación con la Policía Nacional que es complejo pero que funciona bien y, sobre el uso de balas de goma que los Mossos tienen prohibido y que la Policía usa, ha dicho que cada cuerpo "tiene sus protocolos".

"Los violentos que atentan contra el bien común no pueden tener espacio, y por tanto desde ya mismo todos los cuerpos policiales intervinientes en el dispositivo tienen que disponer de todas las herramientas que tienen a su alcance para poder afrontar esta situación que es intolerable para la mayor parte de ciudadanos. No lo aceptaremos y haremos todo lo posible para que esto no se repita" ha avisado.

Ha insistido en que la situación es "altamente compleja" y ha subrayado que los cuerpos policiales disponen de muchas herramientas para afrontar cada situación.

"Ellos son los técnicos, los expertos en seguridad de orden público y en ellos depositamos la confianza para que esto pueda ser un país en que no haya ninguna situación como la que se vivió ayer en Barcelona", ha zanjado.