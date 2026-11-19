Conferencia del director del director del V&A Museum de Londres Tristram Hunt - MNAC

BARCELONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres, Tristram Hunt, ha defendido este jueves el papel de los museos como instituciones de confianza ante la desinformación y la fragmentación del conocimiento.

"En la era de la desinformación, nuestra fuerza es ofrecer conocimiento riguroso y una comprensión profunda del mundo", ha asegurado en la conferencia 'Cívico y global: el V&A como un museo cosmopolita' dentro del ciclo de conferencias del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), informa el museo en un comunicado.

A partir de los paralelismos entre el MNAC y el V&A, dos instituciones nacidas a la luz de grandes exposiciones internacionales, ha reflexionado sobe los desafíos que afrontan los museos contemporáneos, y ha considerado necesario continuar compartiendo las colecciones con nuevas formas de mediación y creatividad.

Hunt ha subrayado que para conectar con las nuevas generaciones es necesario adaptar lenguajes y formatos, pero no renunciar a la esencia de los museos.

En este sentido, ha defendido que su aportación diferencial no consiste en competir con las experiencias inmersivas, sino en activar las colecciones para ayudar a interpretar el mundo y aportar contexto, conocimiento y pensamiento crítico.