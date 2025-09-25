Dispositivo en marcha de los Bombers para hallar a un buscador de setas en Gombrèn (Girona)

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat tienen en marcha un dispositivo de búsqueda para hallar a un buscador de setas desaparecido en Gombrèn (Girona) desde este miércoles sobre las 22.25 horas.

El dispositivo de búsqueda está conformado por una cuarentena de efectivos y cuenta con el equipo de drones, el grupo de actuaciones especiales (GRAE), el grupo canino de búsqueda (GRCR), el grupo de apoyo de actuaciones forestales (GRAF) y el equipo de prevención activa forestal (EPAF), han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este es el segundo buscador de setas para el que el cuerpo tiene un dispositivo de búsqueda tras la desaparición de un hombre de 83 años en Bòixols (Lleida) desde el martes por la noche.