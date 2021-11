El Disseny Hub Barcelona reúne más de 70 obras de Banksy en una exposición

La exposición ‘Banksy. The Art of Protest’ en el Disseny Hub Barcelona.

Cuenta con tres obras inéditas y experiencias inmersivas y de realidad virtual

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Disseny Hub Barcelona ha reunido más de 70 obras del artista británico Banksy en la exposición monográfica 'Banksy. The Art of Protest', organizada por la empresa Sold Out, que se podrá ver a partir de este viernes.

Lo han explicado la directora del museo, Mireia Escobar; el socio director de Sold Out, Rafa Giménez, y el comisario de la exposición, Alexander Nachkebiya, en una rueda de prensa que ha contado con la participación del primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Las obras abordan cuestiones sociales como la globalización, el consumismo, las guerras, el poder de la política y la religión, la lucha de clases y la crisis climática a través de formatos como el óleo, el acrílico o el espray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, estarcido sobre hormigón, esculturas, instalaciones, vídeos y fotografías.

En su gira mundial, ya ha recibido más de tres millones de visitas aunque ha ido evolucionando, de modo que la muestra tal y como se puede ver en Barcelona es inédita: "Creo que es la mejor de todas las que hemos hecho", ha asegurado Nachkebiya.

OBRAS INÉDITAS

La exposición cuenta con tres obras inéditas: una lata de pintura usada y firmada por el artista, y dos intervenciones en muro, 'Pissing Guard' y 'Out of Bed Rat', que se pueden ver de forma gratuita en el vestíbulo del Disseny Hub para respetar lo que fue un intervención en la calle, según ha dicho Giménez.

También incluye un espacio audiovisual inmersivo que propone un viaje por la trayectoria del artista, así como una experiencia de realidad virtual y un reportaje fotográfico de Steve Lazarides que muestra el trabajo de Banksy por distintas calles del mundo.

Aseguran que solo presentan trabajos autentificados y originales, pero recalcan que es una exposición no autorizada por el artista: "Es su decisión y hay que respetarla, pero también creemos que los coleccionistas tienen el derecho de mostrar sus obras".

DE LA CALLE A LOS MUSEOS

Según Nachkebiya, Banksy está en un momento de transición muy interesante, porque primero pasó de las calles a las galerías, y ahora ha pasado de las galerías a los museos, lo que a su juicio supone que será recordado por generaciones.

Él cree que el éxito de Banksy se debe tanto al hecho de que es un artista de mucho talento, como a que es una figura muy controvertida y un enigma, ya que su identidad sigue siendo desconocida.

Pero también cree que el artista ha logrado encarnar algunos de los sueños de los jóvenes, mostrando el poder que pueden tener un muro y una lata de pintura, esto es, el poder del arte urbano.

En este sentido, Collboni ha celebrado que la exposición se pueda ver en una ciudad como Barcelona, tan ligada a la protesta callejera: "Barcelona ha avanzado históricamente a golpe de protesta".

La exposición se podrá visitar hasta el 13 de marzo del próximo año y cuenta con una audioguía creada a partir de dos años de investigación del artista y su obra.