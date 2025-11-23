El distrito de Ciutat Vella en Barcelona aplica un plan educativo para reducir vulnerabilidades

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Ciutat Vella de Barcelona ha presentado en el Consejo Plenario la medida de gobierno sobre el 'Pla d'educació 2025-2028. Ciutat Vella: Territori educador, futur d'oportunitats', que refuerza las acciones para abordar las vulnerabilidades entre los alumnos.

El Plan de Educación de Ciutat Vella cuenta con 58 acciones y medidas basadas en promover el éxito educativo dando apoyo a la comunidad educativa, reforzar el ecosistema educativo de los barrios y en el acompañamiento y apoyo en las transiciones educativas y las segundas oportunidades, informa el Ayuntamiento en un comunicado este domingo.

El comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, ha destacado que este plan busca "reforzar, acompañar, mejorar toda la etapa educativa de los niños y niñas" y afirma que el plan sitúa como retos principales formar como personas, como profesionales y como ciudadanos a la población en edad escolar.

El plan se acompaña de una inversión de casi 13 millones de euros en los próximos años en equipamientos como la Cooperativa Segle XX, la ampliación de la guardería de Mar, en la Barceloneta, y el proyecto para la nueva guardería del barrio del Raval.

En Ciutat Vella un 33% del alumnado presenta un nivel bajo de estudios y se considera una zona de alta complejidad educativa, puesto que más del 35% de las familias se encuentra en situación de vulnerabilidad.