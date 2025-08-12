El distrito de Les Corts de Barcelona reivindica el papel de las mujeres en una campaña

Imagen de la campaña en una de las cajas de luz del distrito - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha desplegado una campaña para revalorizar el papel de las mujeres en el distrito de Les Corts, a través de una imagen simbólica que se ha colocado en diversos puntos del espacio urbano, un proyecto bajo el nombre de "Mariona, dona de dones", según ha explicado el consistorio este martes en un comunicado.

La iniciativa surge de un proceso participativo con mujeres del distrito que ha dado vida a la creación de la imagen de una mujer imaginaria que pretende recuperar la memoria y experiencias de las mujeres de Les Corts.

Esta imagen ha sido creada por la artista visual Xaro Castillo y se ha colocado en una treintena de cajas de luz del distrito, después de haber formado parte de una exposición en el Saló del Consell de la Seu de Les Corts, en un proyecto que, según informa el Ayuntamiento, ha sido financiado por la tasa turística.

Según las impulsoras del proyecto, Mariona surge como símbolo de una mujer valiente y representa a "las mujeres que vivieron en la sombra y ayudaron a moldear la sociedad actual".

El concejal del distrito de Les Corts, David Escudé, ha asegurado que es una iniciativa especialmente ilusionante y que sirve de "homenaje a todas las mujeres que han hecho tanto por el crecimiento y evolución del distrito".