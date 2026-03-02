El DJ Steve Aoki afirma que la IA va a seguir avanzando y llama a "ir por delante"

El DJ y productor Steve Aoki este lunes en el Talent Arena 2026. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El DJ y productor Steve Aoki ha afirmado este lunes que la Inteligencia Artificial (IA) ya está aquí y va a seguir avanzando, por lo que ha llamado a "ir por delante" y trabajar con ella, así como crear una regulación que proteja a los artistas.

Lo ha dicho en el marco de la segunda edición del Talent Arena, el evento europeo sobre talento digital organizado por Mobile World Capital Barcelona y complementario al Mobile World Congress (MWC), que se celebra hasta este miércoles en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Preguntado por la salvaguarda de los derechos de autor, Aoki ha afirmado que la IA puede servir como una herramienta de ayuda, pero ha añadido que aún necesita más madurez: "No estamos en un momento en el que la IA sea capaz de sacar una canción que sienta que es auténticamente mía".

Aún así, ha afirmado que la amenaza no es la tecnología, sino un mundo sin reglas, y ha subrayado que cada avance tecnológico necesita salvaguardas para proteger a las personas, y que los artistas tienen que participar en la toma de decisiones.

"No queremos retroceder en tecnología, queremos avanzar con ella, queremos fusionarnos con ella, porque va ocurrir con nosotros o sin nosotros", ha reafirmado.

COMUNIDAD E IDENTIDAD

Sobre crear música en la era de la tecnología, Aoki ha afirmado que la intersección con la cultura pasará por construir un producto que obsesione e interese a la gente.

"Hace falta un compromiso y una conversación real. La generación Z es muy sincera con lo que les gusta, tienes que estar obsesionado. Si es un buen producto, la gente se obsesionará, tienes que construir ese pequeño culto, no puede ser sobre ti, tiene que ser sobre el sonido, la cultura, algo mayor de lo que tu representas, y la IA no puede darte esa sensación de conexión", ha añadido.

También ha resaltado la importancia de la comunidad, alegando que todo se reduce a la comunidad, ya que, mientras una canción "brilla por un momento, necesitas una comunidad que te sostenga".

TERCER CEREBRO

Preguntado por el avance de la tecnología, Aoki ha descrito un futuro en el que los humanos cuenten con un "cerebro nube" que sea difícil de diferenciar del humano.

"Ahora ese cerebro son nuestros teléfonos, pero llegaremos a un punto en el que será difícil diferenciar qué conocimiento viene del cerebro nube y qué del cerebro humano", ha defendido el productor musical.