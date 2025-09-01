Docentes catalanes piden mejores condiciones y anuncian el inicio de un periodo de movilizaciones

Exigen una negociación real y afirman que no pueden seguir "en esta situación de precariedad"

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 docentes catalanes, según la Guàrdia Urbana, se han concentrado este lunes por la tarde ante en Barcelona ante la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat para pedir al departamento que negocie la mejora de sus condiciones laborales y han anunciado el inicio de un periodo de movilizaciones hasta conseguir sus reclamaciones.

Han sido convocados por los sindicatos Ustec·Stes, CC.OO. Educació, CGT Ensenyament, UGT y el sindicato de docentes de religión de Catalunya Junts, y se han concentrado ante la Conselleria después de cortar desde las 16.30 hasta las 17 horas la Via Augusta de Barcelona en el tramo frente a la Conselleria.

Durante la lectura del manifiesto, han criticado "el freno de las negociaciones para la mejora de las condiciones laborales y salariales de todos los trabajadores con contrato laboral": personal de atención educativa (PAE), personal de guarderías y personal laboral docente.

Han indicado que el plan estratégico de análisis que el departamento presentó en el curso 2024-2025 tenía la finalidad de mejorar el salario de todas las categorías profesionales del personal laboral, y advierten de que "en las mesas técnicas no se está teniendo en cuenta con la prioridad con la que se comprometieron".

Consideran que la "dignificación de un sistema educativo de calidad en todas las etapas educativas pasa por mejoras en el colectivo", con un incremento de plantilla estable adecuado a las necesidades del sistema, eliminar la sobrecarga y estableciendo una ratio adecuada para garantizar una atención de calidad.

Creen que las negociaciones no están conduciendo a mejoras laborales y económicas y han exigido una negociación real: "No podemos continuar en esta situación de precariedad", afirman durante la lectura del manifiesto.

SINDICATOS

En declaraciones a los periodistas, la presidenta del Comité Intercentros actualmente y responsable de personal laboral de CC.OO. Educació, Cesca Pérez, ha pedido que las plazas de programa se conviertan en plazas estructurales, y que estas personas "tengan la certeza de que cada curso comenzarán en su centro de trabajo".

Por su parte, la responsable de personal laboral de UGT, Elena Rosillo, ha señalado que la intención es empezar este nuevo curso con movilizaciones y "llegado el momento, si es necesario, incluso promover una huelga".