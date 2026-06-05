Los docentes cortan la C-31 en Badalona (Barcelona) en ambos sentidos

Corte de los docentes en la C-31 en Badalona (Barcelona) en ambos sentidos este viernes - TRÀNSIT

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los docentes en huelga han cortado la C-31 en Badalona (Barcelona) en ambos sentidos este viernes desde las 11.13 horas.

A raíz del incidente se acumulan 2 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Este viernes los sindicatos CGT, Ustec·Stes e Intersindical han convocado huelga en toda Catalunya después que este jueves los docentes hayan rechazado el preacuerdo educativo.