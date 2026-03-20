Los docentes cortan la avenida Diagonal en ambos sentidos a la altura de la Zona Universitaria

BARCELONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La quinta jornada de huelga de los docentes ha cortado la avenida Diagonal de Barcelona en ambos sentidos a la altura de la Zona Universitaria este viernes sobre las 7.58 horas.

El corte en la Ronda de Dalt en Vall d'Hebron se ha reabierto sobre las 8.06 horas tras más de una hora de afectación, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También se ha levantado el corte en la AP-7 en Cerdanyola del Vallès (Barcelona), a su paso por la UAB, y el de la A-2 entre Abrera y Esparraguera y el de la C-55 en Abrera (Barcelona).