Los docentes en huelga cortan dos tramos de la Ronda de Dalt en Santa Coloma y Barcelona

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga de docentes en Catalunya de las 17 previstas entre el 7 de mayo y el 5 de junio ha cortado dos tramos de la Ronda de Dalt en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y Barcelona este martes sobre las 6.39 horas.

En concreto, han cortado los accesos a la ronda de Dalt de Barcelona desde el Nus de la Trinitat y en Mundet (Barcelona) y también la Gran Via de Barcelona a la altura de la Campana, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En el tramo de la Ronda de Dalt en Barcelona hay 7 kilómetros de retenciones.