Los docentes también cortan la C-31 entre L'Hospitalet y El Prat y la C-59 en Moià (Barcelona)

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de docentes también han cortado la C-31 entre L'Hospitalet de Llobregat y El Prat de Llobregat y la C-59 en Moià (Barcelona) este miércoles sobre las 8.45 horas.

Sobre esta hora siguen cortadas la C-17 a Gurb, la C-55 en Manresa (Barcelona), la N-II en Vilamalla (Girona) y la C-37 en Valls (Tarragona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los sindicatos reivindican en esta jornada de huelga mejoras salariales, la recuperación del poder adquisitivo, la ampliación de las plantillas de docentes y menores ratios, entre otros.