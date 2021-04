El DocsBarcelona abrirá con 'Balandrau' una edición híbrida con una cuarentena de producciones

El activismo, el mundo del arte y las mujeres en Oriente Medio, ejes de la programación

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cinema Documental DocsBarcelona 2021 celebrará del 18 al 30 de mayo una edición híbrida a caballo entre Filmin, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) y los cines Aribau con una programación de 33 largometrajes de 33 países y 11 cortos que se abrirá con 'Balandrau, infern glaçat' y que tendrá como objetivo reivindicar "la cultura como salvavidas" en un año marcado por la pandemia del Covid-19.

Así lo ha explicado el director del DocsBarcelona, Joan González, en rueda de prensa desde el CCCB este martes, donde ha defendido que la cultura es un "bien esencial, como la educación y la salud", acompañado por la directora ejecutiva del festival, Helena Alabart.

Esta edición ahondará en el activismo verde, el mundo del arte y la vida de las mujeres en el Oriente Medio de la mano de producciones como 'El retorno: La vida después del ISIS', de Alba Sotorra; 'El secreto del Doctor Grinberg', de Ida Cuéllar; 'Altsasu', de Amets Arzallus y Marc Parramon, y 'Lobster Soup', de Rafa Molés y Pepe Andreu, que son algunos de los filmes españoles de esta edición.

A nivel internacional, participarán los últimos trabajos de cineastas como el ruso Viktor Kossakovsky, que llega con 'Gunda', un largometraje producido por el actor Joaquin Phoenix que pretende concienciar sobre la explotación animal destinada al consumo humano.

También incluirá 'Taming the garden', de la georgiana Salomé Jashi; 'Notturno', de Gianfranco Rosi, galardonada en los festivales de Venecia y Sevilla; 'Truman & Tennessee', de Lisa Immordino Vreeland, que recrea la relación entre Truman Capote y Tennessee Williams, o 'The witches of the Orient', de Julien Faraut, entre otras.

Un total de 19 producciones optarán al Premio a Mejor Documental DocsBarcelona dentro de la Sección Oficial Panorama; otras ocho compiten en la Sección Oficial Latitud; cuatro, en la de Sesiones Especiales y once en el espacio DOC-U, dedicado al talento documental de centros de estudios superiores.

GUILLE CASCANTE Y BARAK HEYMANN

La producción catalana 'Balandrau, infern glaçat', de Guille Cascante, será la encargada de inaugurar el certamen, y se emitirá en el programa 'Sense ficció' de TV3 esa misma noche; la película de Barak Heymann 'Dani Karavan', sobre el artista israelí, clausurará el DocsBarcelona la noche del 29 de mayo.

Cascante ha explicado que 'Balandrau, infern glaçat' es un homenaje a los supervivientes de la tragedia en Balandrau (Girona), que en 2000 fue el escenario de un temporal de viento y nieve que se saldó con la vida de 9 excursionistas.

El largometraje ahonda en "lo pequeño que es el ser humano ante la fuerza de la naturaleza y el sentimiento de culpabilidad que tienen los supervivientes de una tragedia" con la perspectiva que dan los años, que, en sus palabras, permiten profundizar y reflexionar de manera especial sobre los hechos.

350 REUNIONES CON CREADORES E INVERSORES

El director de Industria del DocsBarcelona, Diego Mas, ha explicado que contará con 250 profesionales del sector acreditados, 60 de los cuales son distribuidores de cadenas internacionales y representantes de plataformas como HBO, Netflix, Disney y Movistar+, además de 20 representantes de festivales y mercados internacionales y agentes de ventas internacionalices y fondos privados.

Además, esta edición tiene programadas actividades paralelas como mesas redondas, conferencias y presentaciones que prevén presentar 34 proyectos de 21 países y organizar unas 350 reuniones entre representantes de proyectos e inversores en un plazo de tres días.