El DocsBarcelona explorará la condición humana "desde la empatía" con 57 documentales

Fragmento de 'Do You Love Me' de Lana Daher. - DOCSBARCELONA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 29 Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona, que se celebrará del 7 al 17 de mayo, explorará la condición humana "desde la empatía" con un total de 57 producciones documentales, informa en un comunicado de este martes.

Entre los 12 títulos de la Sección Oficial se incluyen 'The Woman Who Poked the Leopard', sobre la activista Stella Nyanzi en Uganda; '80 Angry Journalists', sobre el colapso del principal medio independiente de Hungría; 'Amazomania', sobre el impacto colonial de una expedición al Amazonas, y 'Replica', sobre relaciones afectivas con la inteligencia artificial en la China contemporánea.

Otra línea de la programación se centra en "la memoria del paisaje, la naturaleza y la fotografía" (con 'La Pietà', 'Whispers in the Woods' y 'The Hidden Face of the Earth', entre otros), mientras el apartado de retratos íntimos tendrá 'The Beauty of Errors', 'Barbara Forever', 'Les culpables' y 'Mailin'.

SECCIÓN OFICIAL VISIONS

La Sección Oficial Visions propone "una anatomía de la realidad" con 5 documentales que combinan ciencia, tecnología y cine para investigar los hechos desde nuevas perspectivas, como 'Atlas de la desaparición', 'Das Deutsche Volk', 'Afterlives', 'Like Any Other Mortal' y 'Do You Love Me'.

La Sección Docs&Cat, a su vez, reúne 7 documentales producidos o coproducidos en Catalunya que "combinan cineastas consolidados y nuevos talentos": 'Herencia', 'Cobijo', 'Indòmita Llum', 'Miss Jobson', 'Plató 3', 'The Travelers' y 'Bèstia'.

Docs&Ciutat pondrá el foco en las transformaciones urbanas de ciudades como Gaza, Barcelona, Granada y Damasco, mientras las Sesiones Especiales incluirán, además del estreno del nuevo documental de John Wilson, las películas 'Una guia paranormal de la Costa Brava', 'Trillion', 'Las casas en mí', 'Amílcar', 'Acció Portabella (no al no)' y 'Abandonados'.

El festival abrirá con 'A Fox Under a Pink Moon', un relato en primera persona de la artista iraní Soraya Akhalaghi, y concederá el premio Docs d'Honor 2026 al cineasta Mark Cousins, al que dedicará una retrospectiva.