El documental 'B9' emitido en 3Cat gana el primer premio de Periodisme de Pau de Catalunya

Primer premio para el documental 'B9' emitido en 3Cat - COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA

BARCELONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El documental 'B9' de Ignasi Gallart, Xavier Brichs y Aleix Mateu emitido en el programa 30 minuts de 3Cat ha ganado el primer galardón de los II Premis Periodisme de Pau del Col·legi de Periodistes de Catalunya, informa en un comunicado la entidad.

Según el jurado, el trabajo se adentra en un conflicto social de plena actualidad que refleja problemáticas como las dificultades de acceso a la vivienda, el racismo y las desigualdades que afectan a la población migrante, pero también las redes de solidaridad que surgen para hacerle frente.

Ha valorado especialmente la capacidad del documental de trascender el relato dominante sobre el conflicto y situar a las personas en el centro de la narración.

Por otro lado, también ha sido reconocido el documental 'Espai minvant' de Fora de Quadre, de Cristina Mora y Norma Nebot, así como a la periodista Cristina Mas por una serie de tres reportajes sobre la resistencia civil en Ucrania, publicados en el 'Ara' con el apoyo de NOVACT.

El jurado ha reconocido el compromiso de los trabajos con los valores del periodismo de paz, tanto por la selección de las protagonistas como por la sensibilidad de la mirada periodística, si bien los reportajes ponen el foco en la capacidad de resistencia de la sociedad civil y en las iniciativas comunitarias que contribuyen a sostener la vida en medio de la guerra.