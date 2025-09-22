DomusVi abrirá un nuevo centro en el barrio de Gràcia de Barcelona antes de 2026

Una mujer sonríe junto a una sanitaria en una residencia de DomusVi, en una imagen de archivo. - Europa Press

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía especializada en atención sociosanitaria DomusVi ha anunciado la apertura de DomusVi Gràcia en Barcelona, prevista para el último tercio del año, informa en un comunicado este lunes.

Con este nuevo establecimiento, prevé crear 30 nuevos puestos de trabajo en áreas como enfermería, fisioterapia, trabajo social, servicios de hostelería, mantenimiento, cocina, administración y limpieza.

El proceso de selección de estos nuevos puestos de trabajo ya está abierto para las diferentes vacantes.

La directora de DomusVi Gràcia, Beatriz Pacheco, ha explicado que el grupo "apuesta por un empleo estable y vocacional, donde cada profesional pueda desarrollarse y sentirse parte de un equipo comprometido con el bienestar de las personas mayores".

DomusVi Gràcia se suma a la red de 14 centros que la compañía gestiona en Catalunya --por detrás de Galicia y Andalucía--, 9 de ellos ubicados en la provincia de Barcelona, donde trabajan 3.300 profesionales comprometidos con el cuidado y el acompañamiento de las personas mayores.