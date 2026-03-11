Dos alumnos heridos en Porqueres (Girona) reciben el alta y el tercero está fuera de peligro

Trabajadores colocan el equipo en una ambulancia durante la nueva sede del SEM, - Lorena Sopêna - Europa Press
Publicado: miércoles, 11 marzo 2026 17:51
GIRONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos de los tres alumnos que han resultado heridos este miércoles en Porqueres (Girona) durante un experimento en su centro escolar han recibido el alta hospitalaria y el tercero se prevé que también pueda salir en las próximas horas o ya este jueves por la mañana, ya que está fuera de peligro, explican fuentes de la Conselleria de Salud a Europa Press.

Los menores, de unos nueve años, estaban en el patio del colegio L'Entorn realizando un experimento cuando algo ha fallado y han resultado heridos por quemaduras de diversa consideración.

De los tres, uno ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y ha ingresado en la Unidad de Quemados, si bien ha sido el que ha sufrido más afectaciones y por ello sigue en el hospital; otro también ha ingresado en el mismo centro trasladado en ambulancia y el tercero ha resultado herido leve y lo han atendido en el Hospital Josep Trueta de Girona.

