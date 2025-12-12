Dos carriles cortados en la AP-7 entre Barberà y Santa Perpètua (Barcelona) por un accidente - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT (SCT)

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La AP-7 entre Barberà del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en sentido sur tiene dos carriles cortados este viernes sobre las 8.02 horas por un accidente.

A raíz del incidente se registran 4 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La Ronda de Dalt entre Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Barcelona) también tiene dos carriles cortados por otro accidente.