Dos detenidos en Bellpuig (Lleida) por presunta venta de droga

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves a dos hombres de 37 y 41 años en Bellpuig (Lleida) como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad, informa el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas, cuando una patrulla detectó a dos hombres en actitud sospechosa en el interior de un vehículo y, tras un seguimiento discreto, los agentes vieron a uno de ellos entregando a otro un envoltorio a cambio de unos billetes.

Al identificarse como policías, ambos intentaron huir corriendo y se resistieron activamente, pero finalmente fueron detenidos en el interior de un edificio de la calle Pompeu Fabra, donde se les incautaron 620 euros en efectivo, una navaja con restos de droga y un móvil apagado de dudosa procedencia.