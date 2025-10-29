Dos detenidos en Bellvís (Lleida) por compras fraudulentas con tarjetas de un fallecido

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). Los Mossos d’Esquadra es la policía autonómica de Cataluña, siendo parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, refundada como cuerpo policial con com - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 46 años y una mujer de 42 por presuntamente realizar compras fraudulentas y extraer dinero con tarjetas bancarias de un fallecido del que ella era cuidadora en Bellvís (Lleida), informan en un comunicado este miércoles.

La investigación se inició a mediados de septiembre tras una denuncia de una persona a quien habían realizado operaciones fraudulentas valoradas en más de 2.000 euros, y los presuntos autores accedían al domicilio del fallecido para usar sus tarjetas.

Finalmente, han pasado a disposición judicial este miércoles por la mañana acusados de un presunto delito de estafa y de robo con fuerza.

TRÁFICO DE DROGAS EN CORBINS

Los Mossos también han detenido este miércoles a un joven de 24 años por presuntamente traficar drogas en su casa, en Corbins (Lleida).

La policía abrió una investigación por posible tráfico de drogas meses atrás, y después de realizar dispositivos de seguimiento y vigilancia, este miércoles por la mañana han realizado una entrada y registro en la vivienda del sospechoso.

Dentro han encontrado diversas cantidades de MDMA, cocaína, hachís y marihuana, y está previsto que pase a disposición judicial próximamente.