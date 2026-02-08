Dos detenidos y un punto de venta de droga desmantelado en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre y una mujer responsables de un punto de venta de droga en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

Durante el dispositivo se identificó a 11 consumidores en el interior del local y se intervinieron 3,5 gramos de crack, dos básculas de precisión y 210 euros en efectivo, según ha informado el cuerpo en un apunte en X este domingo.

Según Mossos este local generaba "inseguridad" entre los vecinos del barrio.