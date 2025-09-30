Dos heridos menos graves tras incendiarse un patinete eléctrico en Girona

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado este martes por la mañana al Hospital Doctor Josep Trueta de Girona a dos personas en estado menos grave tras incendiarse un patinete eléctrico y propagarse el humo.

Para este incidente, que se ha producido a las 06.59 horas, los Bombers de la Generalitat han activado seis dotaciones para extinguir la batería en llamas, informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El humo se ha extendido hasta el interior de una vivienda y también en la escalera de vecinos del edificio.