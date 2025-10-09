Dos investigaciones en Alzheimer ganan la III edición de las becas de la Fundación Pasqual Maragall

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos proyectos de investigación en Alzheimer han ganado la III edición de la beca Pasqual Maragall Researchers Programme (PMRP), destinada a impulsar estudios sobre el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad y que cuenta con una dotación total de 1,6 millones de euros.

El programa, que financia iniciativas científicas con hasta 800.000 euros por proyecto y una duración máxima de cinco años, ha premiado a dos proyectos que "destacan por su capacidad para profundizar en el conocimiento de los mecanismos del Alzheimer, así como por acercar nuevas oportunidades terapéuticas a las personas afectadas", informa la fundación en un comunicado este jueves.

El primero, liderado por la doctora e investigadora de la Universidad de Navarra, Maite Solas, se centrará en comprender cómo los astrocitos --unas células esenciales para el correcto funcionamiento del cerebro-- modifican su metabolismo en el contexto del Alzheimer y cómo estos cambios afectan a procesos clave como la señalización de la insulina o el almacenamiento de glucógeno.

El segundo proyecto, liderado por la doctora e investigadora del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), Amayra Hernández-Vega, versa sobre las fases más tempranas del Alzheimer, cuando la proteína tau --clave en la estructura neuronal-- cambia su comportamiento y forma agregados patológicos.

"La investigación es la única vía para avanzar en la comprensión y prevención del Alzheimer. Proyectos ganadores de esta edición, como de ediciones anteriores, reflejan esta convicción y nuestra voluntad de impulsar un ecosistema científico global, promoviendo proyectos de excelencia", ha destacado el director de la Fundación Pasqual Maragall, el doctor Arcadi Navarro.