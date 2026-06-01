Dos mujeres en estado grave y menos grave tras el derrumbe de la terraza de una casa en Girona

GIRONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres han quedado en estado grave y menos grave tras el derrumbe de la terraza de la primera planta de un edificio plurifamiliar de la calle Campcardós de Girona este domingo sobre las 19.28 horas.

Las dos mujeres han caído a la planta inferior, un local, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha trasladado a ambas heridas al Hospital Doctor Josep Trueta de la capital gerundense, ha informado el SEM en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El SEM ha activado a 8 ambulancias.