Dos personas denunciadas por buscar vestigios de la Guerra Civil con detectores de metales en Lleida

Detectores de metales y material arqueológico decomisado por los Agents Rurals cerca de un yacimiento en el Espacio de Interés Natural de la Serra de Bellmunt (Lleida) - AGENTS RURALS

LLEIDA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals han denunciado a dos personas que buscaban vestigios de la Guerra Civil con detectores de metales cerca de un yacimiento arqueológico medieval en el Espacio de Interés Natural de la Serra de Bellmunt, en el término municipal de Bellcaire d'Urgell, en la Noguera (Lleida), ha informado el cuerpo en un comunicado este jueves.

Durante la inspección, los agentes constataron que las dos personas habían realizado diversas excavaciones y habían removido la tierra con azadas y, durante un cacheo posterior, hallaron diversos objetos metálicos que acababan de extraer de la zona.

Los agentes decomisaron tanto los detectores de metales como el material arqueológico localizado, que ha sido puesto a disposición judicial ante la posibilidad de que estos hechos puedan ser constitutivos de un delito contra el patrimonio cultural.

Agents Rurals ha intensificado la presión sobre el uso no autorizado de detectores de metales en el medio natural y, en lo que va de año, han realizado 27 inspecciones, un volumen similar al de 2024, cuando se realizaron 30, mientras que el año pasado se hicieron 51 y algunas de ellas acabaron con la apertura de diligencias penales o expedientes sancionadores por la vía administrativa.

Según los datos de este año, más de la mitad de las inspecciones se concentran en las comarcas de Barcelona (52%), el Camp de Tarragona (15%) y Lleida (11%), mientras que Girona y las Terres de l'Ebre (Tarragona) concentran un 7% cada una y l'Alt Pirineu (Lleida) y la Catalunya Central (Barcelona) un 4%, respectivamente.