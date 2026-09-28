Dosrius (Barcelona) recibe un estudio sobre la situación actual de sus tecnologías y comunicaciones

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado al Ayuntamiento de Dosrius un estudio de la tecnologías de la información y la comunicación del consistorio (TIC), con "especial atención a los recursos TIC, la infraestructura tecnológica y la seguridad de los sistemas".

El objetivo del diagnóstico ha sido obtener una visión "objetiva de su estado e identificar oportunidades de mejora", informa la corporación en un comunicado este lunes.

Ha explicado que se han revisado los principales elementos de la infraestructura municipal y que han elaborado propuestas "orientadas a mejorar la robustez, la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad del entorno tecnológico municipal".