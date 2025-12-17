Dosrius (Barcelona) y Veolia despliegan un plan de mejoras de la red de saneamiento

Trabajos de saneamiento. - ALBERTO PAREDES-VEOLIA

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Dosrius (Barcelona) y Veolia han desplegado un plan de mejoras en la gestión de la infraestructura de saneamiento, que incluye desde la inspección y diagnosis de la red hasta la limpieza de sumideros, rejas y estaciones de bombeo de aguas residuales, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

Estas actuaciones, que ya se están llevando a cabo desde noviembre, se extenderán progresivamente a lo largo de 2026.

Concretamente, se están inspeccionando 36 kilómetros de la red de alcantarillado del municipio con el objetivo de analizar su estado de conservación y actualizar su cartografía, elementos indispensables para detectar de forma temprana posibles obstrucciones y daños estructurales.

La alcaldesa de Dosrius, Sílvia Garrido, ha destacado que este plan de mejoras es una "apuesta clara" para anticiparse a problemas y garantizar un servicio de saneamiento más eficiente, seguro y adaptado a las necesidades actuales del municipio.

Por su parte, el director de Aigua Maresme de Veolia, Aaron Canas, ha resaltado que el análisis profundo del estado de las infraestructuras hidráulicas "es más necesario que nunca para hacer una gestión adecuada de las aguas residuales y pluviales".