Duch afirma que Israel "debe cambiar de actitud" en Gaza

Archivo - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

La negociación para la oficialidad del catalán en la UE "exige tiempo"

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que el Gobierno de Israel "debe cambiar de actitud" respecto a la guerra en Gaza y ha defendido las iniciativas del Gobierno español.

En una entrevista de 'Nació Digital' recogida por Europa Press, ha dicho que genocidio es la palabra "que mejor define la situación terrorífica e inimaginable".

Ha defendido que resolver el conflicto implicar poner en marcha la resolución de Naciones Unidas sobre la convivencia pacífica de los dos estados, y "entiende" que haya habido posturas diferentes en la UE.

"El Gobierno español está haciendo lo que tiene que hacer. Y responde a un sentimiento muy mayoritario de la población", ha asegurado, y ha dicho que la Generaliat estudian qué convenios han establecido las universidades públicas o privadas y los centros de investigación con Israel y en cuáles de ellas hay participación del Govern.

Sobre la negociación para la oficialidad del catalán en la UE ha asegurado que conseguir 27 votos "exige tiempo" y que se están haciendo gestiones bilaterales con los países que tienen dudas o que han requerido más información.

NUEVAS DELEGACIONES DEL GOVERN

En cuanto a la apertura de nuevas delegaciones en el exterior del Govern en China, Canadá y Jordania, espera que se pongan en marcha "a lo sumo" durante 2027.

Ha defendido la elección de estos países y que el Govern quería reforzar su presencia en Asia, en el caso de China; que en el caso de Canadá "tiene mucho que ver" con las políticas arancelarias de Estados Unidos, y en el caso de Jordania se busca ayudar a coordinar la cooperación, el desarrollo y la ayuda humanitaria en la zona.