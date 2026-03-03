Duch afirma que romper el comercio con España "perjudicaría más" a Estados Unidos

El conseller de de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, en la presentación de los Presupuestos de 2026 en comisión parlamentaria. - PARLAMENT

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que romper el comercio con España "perjudicaría más" a Estados Unidos, después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, haya anunciado que cortarán todo el comercio con España al negarles el uso de las bases de Morón y Rota para atacar a Irán.

Así se ha pronunciado este martes el conseller en la comisión de UE y Acción Exterior del Parlament, donde comparecía para presentar el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026, y durante la cual se ha producido este anuncio de Trump.

Duch ha recordado que la política comercial no es una competencia de cada Estado sino de la Comisión Europea (CE), y ha celebrado la respuesta "clara" que ha dado la propia CE ante esta amenaza de Estados Unidos.

"Amenazar a la política comercial de un país de la Unión Europea es no acabar de entender demasiado como funciona esto", ha sostenido el conseller.

Ha señalado que no se pueden cortar las relaciones comerciales entre Estados Unidos y España, pero ha insistido en que si hipotéticamente se hiciera perjudicaría "fundamentalmente a Estados Unidos, porque tiene superávit comercial".