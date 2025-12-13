Duch: "Ahora trabajaremos por una nueva política pesquera en la UE más favorable al Mediterráneo"

Duch en un pleno del Parlament - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha celebrado que se mantengan los 143 días de pesca, tras el Consejo de Ministros de Pesca de la UE, y ha añadido: "Ahora trabajaremos por una nueva política pesquera en la UE más favorable al Mediterráneo".

"La Comisión Europea ha rectificado gracias al clamor rotundo que hemos mantenido también desde el Govern, en Catalunya y en Bruselas", ha dicho en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Lo ha considerado una "buena noticia" para el sector de la pesca, que ha definido como clave en Catalunya.