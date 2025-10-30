Duch alerta de la crisis financiera, organizativa y de legitimidad de la ONU y pide reformas

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en un acto sobre los 80 años de la ONU - GOVERN

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha alertado de la crisis financiera, organizativa y de legitimidad que atraviesa la ONU, y ha reclamado reformas para "adaptarse a los nuevos tiempos".

En un comunicado este jueves, la Conselleria ha explicado que Duch ha participado en un coloquio con el director del Cidob, Pol Morillas, sobre el 80 aniversario de Naciones Unidas, su legado y su futuro en el actual contexto de crisis del multilateralismo, organizado por la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País.

El conseller ha señalado que la crisis financiera que atraviesa la ONU se debe a los mayores recortes de los contribuidores: "La financiación comienza a ser demasiado desigual. Todas las agencias recortan en personal para no recortar proyectos sobre el terreno", ha alertado.

Ha avisado de la crisis organizativa, por la complejidad de su estructura y el exceso de burocratización, y la de legitimidad, derivada de la falta de representatividad del Consejo de Seguridad, donde, por ejemplo, ningún país africano ocupa un asiento permanente.

BALANCE POSITIVO

Pese a ello, Duch ha hecho un balance positivo de los 80 años de la ONU y ha reclamado la necesidad de reformar el sistema "para adaptarse a los nuevos tiempos".

Ha señalado que la ONU debe "reforzar su presencia en conflictos activos como los de Gaza o Sudán y prepararse para afrontar grandes desafíos globales" como el cambio climático, la IA, la gobernanza digital, las crisis sanitarias globales y la defensa de los derechos humanos ante el retroceso democrático.

Ha reafirmado el compromiso del Govern con la ONU y su contribución a agencias como el PNUD, UNICEF o UNRWA: "Es nuestra forma de demostrar que no sólo predicamos el multilateralismo, sino que lo practicamos".

El conseller ha reivindicado Catalunya como una sociedad "proeuropea e internacionalista" ante la actual crisis del multilateralismo.

Ha recordado que factores como la crisis financiera de 2008, los cambios tecnológicos o el retorno de los nacionalismos identitarios "han puesto en cuestión los valores fundacionales del sistema internacional".