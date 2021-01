Duch confía en que los 27 usen con "inteligencia" los fondos europeos ante la crisis

"Las cosas que se hacen conjuntamente salen mejor que cuando cada uno va por su lado", sostiene

El director general de Comunicación del Parlamento Europeo y portavoz, Jaume Duch, ha confiado en que los 27 utilicen "con inteligencia" los fondos europeos para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis del coronavirus, así como para modernizarse y ponerse al día en materia digital y en el ámbito medioambiental.

"El dinero está y ahora se trata de utilizarlo con inteligencia para salir de esta crisis y para afrontar sus consecuencias, y para modernizar la economía europea y ponerla al día en un mundo más globalizado y digital", ha recalcado en una entrevista a Europa Press.

Para Duch, las instituciones europeas han aprobado una cantidad de dinero "sin ningún tipo de parangón anterior" equivalente a 1,8 billones de euros, que representa la suma del fondo de reconstrucción dotado con hasta 750.000 millones y de 1,1 billones del presupuesto de la UE para los próximos siete años.

También ha constatado que la cifra de 750.000 millones de euros representa "prácticamente el doble que el Plan Marshall", que los Estados Unidos pusieron en marcha para ayudar a la reconstrucción europea tras la II Guera Mundial.

Según Duch, deben interpretar que todos los países europeos intentarán utilizar este dinero "de la mejor manera posible", y ha aprovechado para recordar que, en democracia, todas las decisiones de los gobiernos están sometidas a controles ante la posibilidad de que haya malas praxis.

"Vivimos en un sistema en que siempre hay instituciones de ejecución y de control. Y esto que funciona para muchos otros temas también funciona para la ejecución de estos planes", ha recalcado al preguntársele al respecto.

VACUNAS

Otro de los ejes en el que las instituciones europeas han puesto el foco es el de las vacunas, ha asegurado Duch, que ha reivindicado el "esfuerzo de coordinación" que se ha hecho entre los estados miembros para tener acceso a ella y para poner en marcha una campaña de vacunación.

"Es la prioridad de todas las prioridades. Estamos en una carrera donde compite el virus y la carrera de la vacunación Después corresponde a cada país hacer las cosas correctamente y evitar que las cosas se hagan mal", ha señalado.

En su opinión, la aprobación de los fondos europeos y el tema de la vacunación demuestran "una vez más que las cosas que se hacen conjuntamente salen mejor que cuando se intenta hacer algo cada uno por su lado", y asegura que ello se refleja también en las encuestas.

Así, ha reivindicado que la UE, que en principio no tiene competencias en materia sanitaria, ha sido capaz de capitanear e imponer una serie de medidas que han permitido a los países tener ayudas y una protección que "no hubieran tenido si no hubieran sido miembros de la UE".

"Ha conseguido hacer funcionar la solidaridad, que los países se hayan coordinado en muchas cosas, y que se haya evitado una especie de implosión del mercado interior o de la propia UE, que lo único que hubiera hecho es agravar más las consecuencias de este crisis", ha advertido.

El portavoz europeo ha añadido que, si la UE no hubiera liderado las negociaciones con las empresas farmacéuticas para conseguir vacunas para todo el mundo, esto se habría convertido "en una especie de competición de 27 países para intentar comprar en el mismo sitio en el mismo momento".

"Y esto significaría que probablemente, los países con más dinero hubieran hecho mejores ofertas para conseguir estas vacunas, y los otros deberían haberse puesto en la cola", ha señalado.

SUPLICATORIO DE PUIGDEMONT

Sobre el proceso de suplicatorio abierto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, Duch ha constatado que el Parlamento Europeo decide cada años "sobre muchos suplicatorios, no sólo sobre estos tres, y siempre lo hace siguiendo la reglamentación europea y del propio Parlamento Europeo".

Así, ha asegurado que, cuando la comisión de Asuntos Jurídicos haya terminado su trabajo, hará su recomendación y el plenario votará: "Votará lo que considere que debe votar. Como se hace con otros suplicatorios. Y no creo como institución tengamos que darle ni más ni menos importancia que otros suplicatorios", ha zanjado.