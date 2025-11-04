Duch defiende la cooperación feminista como "necesidad política" y destaca el rol de ONU Mujeres

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en una jornada sobre cooperación al desarrollo feminista en el Cidob - GOVERN

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido que "la cooperación feminista es una necesidad política", y ha reivindicado el rol y la labor de ONU Mujeres.

En un comunicado este martes, la Conselleria ha explicado que el conseller ha participado en la apertura de la jornada 'Diálogos sobre cooperación al desarrollo feminista', organizada conjuntamente por el departamento y el Cidob y que ha reunido a representantes de ONU Mujeres, agencias de cooperación europeas, académicas y miembros del movimiento feminista.

Duch ha destacado la "relación estrecha" del Govern y ONU Mujeres, y ha concretado que la Generalitat ha aportado, a través de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, más de 2 millones de euros entre 2020 y 2025.

El conseller ha advertido de la actual "ola reaccionaria que pone en riesgo los derechos de las mujeres", así como los fundamentos democráticos sobre los que se construye la convivencia, ha añadido.

Ha lamentado que "ningún país del mundo está en condiciones de alcanzar la igualdad de género en el año 2030", citando el Índice de género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2024, y ha instado a ONU Mujeres a seguir trabajando juntos en proyectos como 'Generation Equality' para acabar con la violencia de género y la mutilación genital femenina en 2026.

El conseller también ha destacado que la cooperación feminista del Govern "apuesta por la transformación actual de la cooperación y visibiliza y cuestiona las desigualdades del modelo económico, social, simbólico y político".

"No se trata solo de ayudar, sino de ayudar a redistribuir poder, de repensar las relaciones Norte-Sur y de incorporar la mirada feminista, antiracista, decolonial e interseccional en todas las fases de la política pública", ha asegurado.