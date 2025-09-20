Duch defiende en Londres la proyección de la cultura catalana como fuerza "integradora"

BARCELONA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha destacado la prioridad de la Conselleria de "proyectar la cultura catalana globalmente como una fuerza viva, creativa e integradora", este sábado durante la jornada de cultura catalana en el Potters Field Park de Londres.

También ha valorado el trabajo de las delegaciones del Govern en el exterior a la hora de "construir puentes entre culturas", en el acto organizado por la Delegació en el Reino Unido e Irlanda, informa la Generalitat en un comunicado.

El acto ha contado con un pasacalles cultural; con la actuación de los Castellers of London, de la Colla Joves Xiquets de Valls y de los Mannekes de Bruselas; con actividades organizadas por la Escola Catalana de Londres y la comunidad educativa, y con la actuación de la coral London Catalan Choir.

La jornada ha sido, para Duch, más que un acto cultural: "Una celebración de quienes somos como catalanes y un testimonio de nuestro deseo de compartir nuestra identidad con el mundo".

ASISTENTES

Han asistido la subteniente del Gran Londres, Lynne Cooper; el alcalde del distrito de Southwark, Sunny Lambe, y el reverendo Mark Oakley.

También han participado el delegado del Govern en el Reino Unido e Irlanda, Francesc Claret; la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Raquel Sans, y la alcaldesa de Valls (Tarragona), Dolors Farré, entre otros.