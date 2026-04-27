Duch defiende el rol de Catalunya como "uno de los principales 'hubs' Erasmus" del sur de Europa

Duch durante su intervención. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha defendido este lunes el rol de Barcelona y del resto de Catalunya como "uno de los principales 'hubs' Erasmus" del sur de Europa, así como el rol de las regiones como ejecutoras de este tipo de programas.

Lo ha dicho durante su intervención en la jornada 'El futuro del Marco Europeo de Educación Superior 2028-2034 y el papel de Erasmus+', impulsada por la Conselleria de Investigación y Universidades, informa el Govern en un comunicado.

"No podemos conformarnos ni permitir riesgos como la fragmentación, la infrafinanciación o la pérdida de peso relativo frente a otros sistemas universitarios europeos que están avanzando con mucha determinación", ha alertado Duch.

NÚRIA MONTSERRAT

Por su parte, la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha asegurado que el sistema universitario europeo está en transformación y Catalunya "no puede ser solo espectadora", sino que debe ser protagonista.

Montserrat ha abogado por reforzar la dimensión europea del sistema universitario catalán, apostando por "alianzas sólidas y transformadoras".

Asimismo, ha defendido que la educación superior debe ser "accesible, inclusiva y equitativa", en línea con los valores europeos.