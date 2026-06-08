Duch expone a delegados territoriales el programa de apoyo local para captar fondos europeos

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, junto a los delegados territoriales del Govern - GOVERN

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha presentado este lunes, ante los delegados territoriales del Govern, el nuevo programa de apoyo al mundo local para captar fondos europeos y las principales líneas de actuación para reforzar la dimensión europea del mundo local.

En un comunicado, el departamento ha explicado que esta iniciativa se inscribe en el despliegue del Plan Bruselas, la estrategia del Ejecutivo catalán para fortalecer su presencia e incidencia en las instituciones europeas.

El conseller ha reivindicado el carácter europeísta y municipalista del Govern: "Ambas cosas a la vez. Pero debemos ser capaces de combinarlas porque al final una no funciona sin la otra", ha destacado.

El nuevo 'Programa temporal de apoyo al mundo local en materia de fondos europeos de gestión directa' tiene como objetivo ofrecer acompañamiento y asistencia técnica especializada a las entidades locales de Catalunya en todas las fases del ciclo de los proyectos europeos.

El programa está integrado por un equipo técnico especializado de cinco profesionales que apoyan en la detección de oportunidades y en la preparación de proyectos, acompañan en la presentación y el seguimiento de proyectos, identifican a socios europeos con el apoyo de la red de delegaciones en el exterior y ofrecen formación a los entes locales.

ACTOS PARA ACERCAR LA UE A LA CIUDADANÍA

El conseller ha emplazado a los delegados territoriales a impulsar actos en los municipios con motivo de los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea "como oportunidad para acercar el proyecto europeo a la ciudadanía y dar a conocer este nuevo programa".

"Quiero poner énfasis en todas aquellas actividades que de alguna manera sirvan para que la gente se dé cuenta de qué significa ser o no ser ciudadanos de la Unión Europea, y de cuáles son las ventajas que esto comporta", ha afirmado Duch.