Duch expresa la "profunda preocupación" del Govern ante la situación de la Global Sumud Flotilla

Archivo - El consejero de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Juame Duch - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha expresado la "profunda preocupación" del Govern ante la situación de la Global Sumud Flotilla, cuya seguridad pide garantizar.

"El gobierno israelí debe respetar el derecho internacional y los derechos y la seguridad de los miembros de la Flotilla", ha señalado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, al hilo del mensaje publicado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

La Flotilla ha confirmado que dos de sus barcos han sido abordados por tropas israelíes este miércoles alrededor de las 20.10 horas, entre ellos el tripulado por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.