Duch inaugura en el Port de Tarragona una exposición sobre los 40 años de Catalunya en la UE

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la exposición sobre los 40 años de Catalunya en la UE - GOVERN

Subraya el beneficio que comporta pertenecer a la UE para la "igualdad" y la democracia TARRAGONA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha inaugurado este lunes en el Moll de Costa del Port de Tarragona la exposición itinerante 'Europa, el nostre espai comú', una exposición que conmemora los 40 años de Catalunya en la Unión Europea (UE) y que supone el primer gran acto del Govern con motivo del Día de Europa el próximo 9 de mayo.

La muestra está impulsada por el consorcio Catalunya Internacional, a partir de una muestra original de la Diputación de Barcelona, con el objetivo de dar a conocer "la importancia de la actividad y los valores" de la UE y resaltar su dimensión más local, informa el Govern en un comunicado este lunes.

Duch ha asegurado que es necesario poner en valor la importancia de pertenecer a Europa y el beneficio que comporta: "Desde el punto de vista de la igualdad, de la democracia, del progreso económico, de la protección social, y de tantas cosas que han mejorado en estos últimos 40 años", ha subrayado.

El conseller ha remarcado que esta conmemoración va más allá de un acto simbólico y sirve para poner de manifiesto el papel que la UE debe asumir en un contexto, apunta, marcado por conflictos como los de Ucrania, Palestina, el Líbano e Irán.

"Todo esto nos debe fortalecer y nos ha de demostrar que si hay un futuro positivo posible, este futuro es el que necesitamos", ha sentenciado.

CONTENIDO DE LA MUESTRA

A través de la exposición los visitantes pueden descubrir lo que significa formar parte de la UE y como implicarse activamente y tienen la oportunidad de conocer con ejemplos concretos como contribuye la pertenencia a la unión a "proteger sus libertades".

La muestra se estructura en cinco grandes bloques que incluyen ejemplos de proyectos europeos impulsados en municipios catalanes: 'Més connectada', 'Més empoderada', 'Més sostenible', 'Més social' y 'Més solidària', y hará parada en Reus (Tarragona) del 5 al 31 de mayo; en Girona del 1 de junio al 31 de julio y en Lleida a partir del 15 de septiembre.

EUROPA Y DIVERSIDAD

Previamente a la inauguración de la exposición ha tenido lugar un acto institucional con motivo del Día Nacional de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, Duch ha remarcado que una sociedad con diversidad de capacidades, de miradas y de maneras de ser "es una sociedad más justa, humana y fuerte", y ha añadido que el Govern, desde la vocación europeísta, reivindica con orgullo un espacio diverso e inclusivo.