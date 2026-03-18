Duch insta a los jóvenes a implicarse y "asumir un papel de liderazgo" en los retos de la UE

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en el ciclo de conversaciones 'Diàlegs pel Futur' - GOVERN

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha instado a los jóvenes a a implicarse y "asumir un papel de liderazgo en los grandes retos que afronta hoy la Unión Europea.

En un comunicado este miércoles, la Conselleria ha explicado que Duch ha intervenido en el ciclo de conversaciones 'Diàlegs pel Futur', organizado por la Associació Joves Pel Futur Catalunya, la delegación catalana de la plataforma de participación política juvenil de Talento Futuro, en el Palau Robert de Barcelona.

"Si queremos mantener el tipo de sociedad que tenemos en este momento, una sociedad fundamentalmente democrática, libre, solidaria, respetuosa con los valores fundamentales a partir de los que se ponen marcha la integración europea, este es el momento de hacer un paso adelante", ha emplazado Duch.

El conseller ha afirmado que el actual contexto internacional está condicionado por 3 factores: la ruptura con las formas tradicionales de organizar las relaciones entre estados, la centralidad de la cuestión energética y la "importancia del origen y la trazabilidad de los productos".

DETERIORO DEMOCRÁTICO

El conseller ha alertado del deterioro de la calidad democrática a nivel global: "Es el mismo que en 1978. Hemos vuelto unos 50 años atrás en muy poco tiempo. En este momento hay 130 conflictos armados en el mundo, el doble que hace 15 años", ha lamentado.

Pese a ello, Duch ha reivindicado la capacidad de Catalunya de influir en los debates europeos, y ha reivindicado la importancia de los espacios de participación y de incidencia europeos.

Ha concluido que actos como este son espacios donde la ciudadanía se posiciona, "cada uno desde su punto de vista, sobre lo que debe hacer la UE, y eso es importante", tras lo que ha llamado a los jóvenes a movilizarse.