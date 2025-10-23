Duch, nuevo vicepresidente de Vecindad de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas

El conseller de Acción Exterior, Jaume Duch, durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 22 de octubre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha sido elegido vicepresidente de Vecindad de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), una red que agrupa a representantes de 150 regiones sobre políticas euromediterráneas.

Duch será uno de los seis vicepresidentes de la CRPM (junto a los de Clima, Energía, Política de Cohesión, Asuntos Marítimos y Transporte y Accesibilidad), y con esta elección, Catalunya "gana peso en la organización y más capacidad de influencia", asegura el Govern en un comunicado este jueves.

Duch ha señalado el largo compromiso de Catalunya con el organismo y el papel que ha tenido para fortalecer la cooperación entre las regiones, por lo que ha considerado que es "un deber y una oportunidad para profundizar en este compromiso" asumir este cargo.

También ha señalado la importancia de "reforzar el compromiso colectivo" con la vecindad sur tras la aprobación del Pacto Europeo por la Mediterránea, en un momento, ha dicho, en que se están produciendo "desarrollos complejos y sensibles" en el flanco oriental.

Precisamente este noviembre Catalunya acogerá la Asamblea General de la CPRM, coincidiendo con la conmemoración del 30 aniversario del Proceso de Barcelona, y será la primera vez que lo haga.