Duch respalda al Gobierno en negar a EEUU apoyo militar y tacha de "ilegal" los ataques en Irán

Archivo - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha respaldado la decisión del Gobierno de negar a EEUU apoyo militar en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) y ha tachado de "ilegal" dichos ataques.

"Nosotros tenemos muy claro que las relaciones internacionales deben avanzarse en el respeto del derecho internacional y que, por tanto, lo que hay que hacer es desescalar y volver a la vía del diálogo que era una vía que estaba abierta hasta el día antes de que hubiera estos primeros bombardeos de Israel en la capital de Irán", ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Ha incidido en que "por la vía de la guerra" no se resolverá el conflicto.

Preguntado por el papel poco relevante de Europa en el conflicto, ha explicado que se debe a que en materia de política internacional, se está ligado a la regla de la "unanimidad".

"Si no existe consenso absoluto en todos los países es muy difícil fijar una posición europea. Y porque, además, con estos temas pesa mucho también la historia y la idiosincrasia de cada uno de los países, fundamentalmente de los grandes", ha dicho.