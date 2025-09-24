Duch transmite el apoyo del Govern a los catalanes en Nueva York: "Hacéis un trabajo esencial"

Archivo - Duch durante la recepción de la comunidad catalana en Nueva York - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generailtat, Jaume Duch, ha transmitido este miércoles el apoyo del Govern a los catalanes en Nueva York ante las dificultades que puedan encontrar por posicionamientos y decisiones de la administración estadounidense: "El momento es delicado, pero hacéis un trabajo esencial para construir un mundo mejor".

Lo ha dicho en un encuentro con la comunidad catalana organizado por la Delegació del Govern en Estados Unidos, durante la 80 Asamblea General de Naciones Unidas, informa la Conselleria en un comunicado.

Duch ha elogiado el trabajo de la comunidad en organizaciones internacionales, el mundo académico o la empresa privada, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual: "Nueva York es el centro del multilateralismo, pero también se puede captar lo que está pasando en Estados Unidos y en todo el mundo".

Además, ha alertado del "peligro de debilitamiento de la democracia y del derecho internacional" y ha subrayado la necesidad de apostar por una agenda global que esté basada en la cooperación.

En el acto también han participado el conseller de Deportes, Berni Álvarez; el secretario general de la Conselleria de Territorio, Jordi Terrades, y el delegado del Govern en Estados Unidos y Canadá, David Andrés.