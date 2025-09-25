Duch traslada a Tüttö (CdR) la voluntad de Catalunya de incidir en el marco financiero plurianual

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y la presidenta del Comité de las Regiones (CdR), Kata Tütto,. - GOVERN

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha recibido este jueves en Barcelona a la presidenta del Comité de las Regiones (CdR), Kata Tüttö, y le ha trasladado la voluntad de Catalunya de incidir en el nuevo marco financiero plurianual de la UE.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que Duch también le ha trasladado a Tüttö la voluntad de incidir en las políticas de cohesión europeas, y ha compartido con ella las iniciativas que el Govern quiere impulsar en las comisiones del CdR.

Duch ha detallado que el Govern quiere promover una propuesta de dictamen para la cooperación al desarrollo descentralizada, que se votará en la Comisión de Ciudadanía el próximo 1 de octubre y en el pleno del CdR el 10 de diciembre.

Este viernes, Tüttö se reunirá con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat, acompañados también del conseller Duch.

La visita de Kata Tüttö se suma a las de otros líderes europeos este año como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; las vicepresidentas de la Comisión Europea Teresa Ribera y Roxana Mînzatu, y la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.