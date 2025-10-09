Ducournau abre Sitges con 'Alpha': "Ir repitiendo las mismas cosas no me parece muy creativo"

El director del Festival de Sitges Ángel Sala y la directora de 'Alpha' Julia Ducournau - EUROPA PRESS

Presenta su nueva película tras su triunfo en Cannes con 'Titane'

SITGES (BARCELONA), 9 (EUROPA PRESS)

La directora francesa Julia Ducournau dirige 'Alpha', película inaugural del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, un drama distópico alrededor de un virus con el que quiere explorar nuevos horizontes cinematográficos: "Ir repitiendo las mismas cosas no me parece muy creativo".

En una rueda de prensa en el festival, ha dicho que tras 'Crudo' o 'Titane' --que recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes--, ambas calificadas como 'gore', los espectadores pensarían que haría algo desagradable pero que ella no busca "cubrir expectativas" sino ir más allá y ha dicho que solo se impone como limitación la decencia.

'Alpha', que llegará a los cines españoles el 21 de noviembre, relata la historia de una niña de 13 años que vive con su madre en un mundo que se derrumba y vuelve a su casa con una A tatuada en el brazo, en la que se utiliza el horror para hablar de amar y ser querido y abordar la memoria.

Ha asegurado que decidió no asustar a su público con el virus y hacer algo que esperara, por eso uno de los protagonistas es alguien que cuida en el hospital y "pide perdón por no poder hacerlo más".

Ducournau ha asegurado que no planteó la película como un filme de terror sino como un drama, y ha dicho que quiso que la estructura fuera "agujereada" por los recuerdos entre el pasado, el presente y el futuro.

Uno de los aspectos de la película es la memoria, y ha dicho que para ella el duelo no es un "estado temporal", sino que es una completa transformación de la forma de ver el mundo, una nueva forma de ser, y que acompaña durante toda la vida.

"ALGO TENEMOS QUE HACER"

Ducournau ha asegurado estar un poco nerviosa por abrir el Festival de Sitges, del que tiene buenos recuerdos cuando presentó 'Crudo', y ha lamentado que solo sea la tercera vez en 58 ediciones que lo abre una mujer: "Algo tenemos que hacer", ha añadido.

Preguntada por si siente presión tras conseguir la Palma de Oro en Cannes con su anterior película, ha bromeado que todavía no cree "haber entendido qué pasó", y ha dicho que la única presión que siente es la suya propia y que será igual para la siguiente película tras 'Alpha'.