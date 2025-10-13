Dujardin protagoniza 'El hombre menguante' en Sitges: "Mi trabajo es hacer cosas diferentes"

El actor Jean Dujardin y el director Jan Kounen presentan una nueva versión de 'El hombre menguante' en Sitges - EUROPA PRESS

Se proyecta fuera de concurso en el Festival de Sitges

SITGES (BARCELONA), 13 (EUROPA PRESS)

El actor francés Jean Dujardin protagoniza una nueva versión de 'El hombre menguante', que se proyecta este lunes fuera de concurso en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, y ha asegurado: "Mi trabajo es hacer cosas diferentes. Creo que ese es el trabajo de los actores".

En rueda de prensa en festival, ha afirmado que le sorprende esa distinción que se realiza entre géneros porque es como en la vida de cada uno: "No siempre quieren ir al mismo lugar en vacaciones, no siempre quieren comer la misma cosa", por lo que a veces como actor está más disponible para una comedia y en otras para un drama.

Dujardin, Oscar a mejor actor por 'The artist', ha afirmado que siempre intenta estar disponible para todo tipo de papeles y que lo que más le atrae de los proyectos es la escritura, cuando ve diálogos interesantes en los guiones, y que con el caso de 'El hombre menguante' le gustó que se centrara en la soledad de su personaje.

Dirigida por Jan Kounen, 'El hombre menguante' muestra como Paul (Dujardin), un hombre que vive entre su trabajo en la construcción naval y su familia, empieza a encogerse sin explicación científica posible y, por accidente, acaba atrapado en su propio sótano acompañado de una araña.

Se trata de un una nueva adaptación de la novela homónima de Richard Matheson, que ya fue adaptada al cine en 1957 por Jack Arnold, y que en el festival se proyecta en la sección Sitges Collection.

El director Jan Kounen ha explicado que ha partido más de la novela y no tanto de la adaptación cinematográfico, para reflejar esas "fuerzas de vivir" cuando todo ha abandonado al protagonista.

Ha afirmado que una de las grandes complicaciones de la película es el rodaje con distintas escalas, que ha dicho que se ha aplicado en más escenas en 'El hombre menguante' que en toda la trilogía de 'El señor de los anillos'.

"PELÍCULA A LA ANTIGUA"

Kounen ha dicho que ha querido hacer "una película a la antigua" en una forma de homenaje a Jack Arnold, y ha celebrado la música compuesta por Alexandre Desplat por que servían como apoyo a las emociones de Dujardin.

Dujardin ha explicado que en el rodaje tuvo que ser "muy paciente y obedecer mucho" ante los cambios de escala con los que se trabajaba, y ha dicho que para él el simbolismo de la araña significaba los problemas que acompañan a la vida.

Para Kounen, esa araña permite hablar de una forma metafórica del "miedo que va creciendo en el protagonista mientras va menguando" convirtiéndose en su antagonista.