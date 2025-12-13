La EAPC prevé extender su curso de especialización en derecho urbanístico a las 4 provincias

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) prevé descentralizar en Girona, Lleida y Tarragona su curso sobre especialización en derecho urbanístico, ante la alta demanda en Barcelona.

El EAPC constata un "éxito" de participación en este curso de 90 horas lectivas, que durará hasta marzo y que han empezado 35 funcionarios de diferentes administraciones, informa este sábado en un comunicado.

El objetivo es reducir los plazos de las tramitaciones; dar herramientas para la planificación y gestión urbanística; profundizar en lo más controvertido de la práctica cotidiana de las entidades locales; y especializar a gestores públicos de diferentes perfiles para que decidan mejor y con más coordinación.

La Escola creó el curso al detectar una carencia en sus conversaciones con representantes del mundo local: el director de la institución, Jaume Magre, ha afirmado que el Govern trabaja siempre con "mirada local".

Este curso, dirigido por Judith Gifreu, se enmarca en el objetivo de la Generalitat de reformar la administración pública, reducir la burocracia y evitar el colapso de trámites.