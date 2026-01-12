easyJet lanza una campaña con descuentos de hasta un 20% para volar a destinos europeos

Imagen del logo de easyJet - EASYJET

BARCELONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

easyJet ha lanzado este lunes la promoción 'Super Rebajas', con descuentos de hasta un 20% para volar a diferentes ciudades europeas, ha informado la aerolínea en un comunicado.

La promoción estará activa desde este lunes hasta el 3 de febrero, y se aplica a vuelos que se realicen entre el 19 de enero y hasta el 13 de diciembre de 2026, con el objetivo de ofrecer flexibilidad "para planificar escapadas y vacaciones a lo largo de todo el año".

Algunas de las ciudades destacadas por la aerolínea dentro de la promoción incluyen Londres, Ginebra, Milán, Lisboa o Basilea, todos ellos "destinos culturales y turísticos de interés", ha reiterado easyJet.