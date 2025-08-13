Ebro lamenta la muerte de un trabajador en la planta de la Zona Franca de Barcelona

BARCELONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ebro ha lamentado el fallecimiento de uno de sus empleados mientras trabajaba en la planta de la Zona Franca de Barcelona este martes, según ha informado en un comunicado este miércoles.

"Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de un trabajador de Ebro Factory en el día de ayer, durante los trabajos planificados de la parada técnica de agosto, en la planta de Zona Franca de Barcelona", ha explicado la firma automovilística.

La empresa ha reiterado su "pleno compromiso con la seguridad y prevención de los riesgos laborales", asegurando que inmediatamente tras lo ocurrido activó el protocolo de emergencia, y ha trasladado sus condolencias a los familiares y compañeros de trabajo del fallecido.

Fuentes de CC.OO. Industria de Catalunya han explicado a Europa Press que se trata de un empleado de alrededor de 50 años que tuvo un accidente al caerle encima material cuando se rompieron unas eslingas mientras descargaba un camión.

Se trata del segundo fallecido en lo que va de año en la fábrica que comparten Ebro y el fabricante chino Chery después de que en abril muriera electrocutado otro trabajador de 41 años que en este caso pertenecía a una empresa subcontratada, según informó la empresa en un comunicado posterior al deceso.