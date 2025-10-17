Los EBRO s700 y s800 logran "la máxima calificación" Euro NCAP en seguridad

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos EBRO s700 y s800, tanto en sus variantes con motores de combustión como híbridos enchufables, han obtenido "la máxima calificación de cinco estrellas" en los ensayos de seguridad de Euro NCAP 2025, informa la empresa este viernes en un comunicado.

Ebro ha recibido puntuaciones del 82% en protección de ocupantes adultos, 85% en protección infantil, 80% en usuarios vulnerables de la vía y 78% en sistemas de asistencia a la conducción.

Estos resultados "sitúan a ambos modelos entre los SUV más seguros de su categoría, confirmando el compromiso de EBRO con la innovación y la protección integral".

El informe oficial de Euro NCAP destaca que, en el impacto frontal descentrado (Ensayo MPDB), el habitáculo permaneció estable, mostrando un comportamiento sólido de la estructura.

Por su parte, las mediciones de los maniquíes "indicaron una buena protección general del conductor y del acompañante".