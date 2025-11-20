La economía mantendrá un crecimiento positivo en 2026, según el Instituto Español de Analistas

Archivo - Una persona compra en el mercado de la Boquería - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

La economía global y la española mantendrán "dinámicas de crecimiento positivas, después de un año 2025 en el que han mostrado una importante resiliencia" en el próximo año 2026, según ha anticipado el Instituto Español de Analistas durante la jornada Perspectivas de los mercados financieros para 2026.

Organizada por la delegación catalana de la institución en la Sala de Actos de la Bolsa de Barcelona, la cita ha contado con la participación de la economista jefe en Banco Sabadell, Sofía Rodríguez, y el economista jefe en CaixaBank, Enric Fernández, informa el Instituto en un comunicado este jueves.

La presidenta de la delegación catalana y vicepresidenta del Instituto Español de Analistas, Margarida Gabarró, ha destacado la relevancia de analizar el contexto económico "con una mirada amplia y rigurosa", y ha añadido que este diálogo permite entender mejor los retos y oportunidades que marcarán las decisiones financieras de ambas entidades en los próximos meses, en sus palabras.

ENTORNO MACROECONÓMICO GLOBAL

Posteriormente, Sofía Rodríguez ha ofrecido un análisis del entorno macroeconómico a nivel global, en el que respecto a 2025, considera que la agenda de la administración estadounidense ha condicionado el entorno económico y financiero mundial.

"Hemos aprendido mucho sobre los límites de las amenazas geoestratégicas. En este sentido, el repunte de rentabilidades de la deuda pública americana 'post-liberation day' y las restricciones a la importación de tierras raras desde China han obligado a Trump a dar un giro en sus pretensiones", ha valorado.

DEMANDA DOMÉSTICA E IA

De cara a 2026, la economista jefe de Banco Sabadell cree que el crecimiento "encontrará apoyo en una recuperación de la demanda doméstica en Europa y China y en el despliegue de la inteligencia artificial (IA)".

Asimismo, ha vaticinado que los bancos centrales mantendrán los tipos de interés en torno a la neutralidad monetaria y ha agregado que, "aunque los temores de desdolarización no se están materializando, sí se observa cierta voluntad de diversificación de carteras por parte de inversores internacionales", así como un incremento de las estrategias de cobertura del dólar.

UNA ECONOMÍA "ACOSTUMBRADA A LA INCERTIDUMBRE"

Por su parte, Enric Fernández, opina que la resiliencia que se ha exhibido en 2025 se explica, en buena parte, porque "se han evitado guerras comerciales de todos contra Estados Unidos y porque la economía parece haberse acostumbrado a operar en un entorno de incertidumbre elevada".

De cara a 2026, el economista jefe de CaixaBank espera que Estados Unidos y la zona euro mantengan dinámicas de crecimiento similares a las de este año, y sobre la economía española, espera un PIB del 2,1% y una tasa de paro por debajo del 10%.

Fernández ha abogado por la importancia de que la productividad "mejore de forma consistente" y, respecto al problema de la vivienda, ha coincidido con Rodríguez en que la solución es aumentar la oferta, a su juicio.